Провести в Україні зустріч глав МЗС ЄС запропонувала Польща. Але Угорщина таку пропозицію не підтримала.

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Рішення про місце проведення зустрічі глав МЗС прийме Жозеп Боррель

Зустріч глав МЗС країни ЄС Угорщина планувала провести у Будапешті.

У Євросоюзі панує безвихідь щодо бойкоту неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, запланованої Угорщиною в Будапешті 28-29 серпня. Бойкот пов'язаний із самопроголошеними миротворчими місіями Віктора Орбана, зокрема, в Москві,

– пише RMF FM.

Через це група країн захотіла перенести її до Брюсселя.

Також, як вдалося з'ясувати виданню, голова польської дипломатії Радослав Сікорський під час зустрічі міністрів у понеділок, 22 липня, висунув компромісне рішення: він запропонував скликати зустріч у Львові. Але цю пропозицію не підтримала Угорщина, яка, за зауваженням RMF FM, також блокує понад 6 мільярдів євро військової допомоги Україні.

Остаточне рішення про місце проведення зустрічі глав МЗС оголосить голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

До слова, бойкотувати її проведення в Угорщині не хоче Австрія, Словаччина та Люксембург. Вони стверджують, що з Угорщиною потрібно говорити та вказувати при цьому на її помилки.