Военная помощь будет усилена: какие итоги европейского турне Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский за несколько дней посетил ключевых партнеров, которые помогают сдерживать российскую агрессию. Президент страны посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию.

Об этом 24 Каналу рассказал Александр Солонтай – директор программ практической политики Института политического образования. По его словам, Владимир Зеленский делает важные шаги для получения поддержки со стороны Запада.

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Цель европейского турне Зеленского

Александр Солонтай пояснил, что в настоящее время визиты главы государства в страны Европы просто необходимо.

Поехал Зеленский для того, чтобы договориться с партнерами о максимальной и конечной стадии вооружения Украины – реактивные системы, ракеты, самолеты,

– подчеркнул он.

Пока исчерпывается потенциал наших политиков, которые могут влиять на западное сообщество, поэтому главное слово за украинскими защитниками, которые показывают результаты применения оружия на поле боя.

"Беспредельная слава нашим ВСУ за то, что они делают, потому что они фактически обеспечили окно возможностей действовать дипломатии и политикам", – добавил Солонтай.

К тому же все объединили свои силы для того, чтобы использовать паузу и достичь следующего этапа военной помощи для Украины.

Самолеты будут

Сдвиг в передаче украинского вооружения будет. Сейчас система имеет цепной эффект: сначала присоединяются меньшие страны, а затем более крупные и мощные. Далее формируется коалиция, которая и обеспечивает Украину всем необходимым вооружением.

Так что высока вероятность того, что уже в скором времени в Украине появятся эскадрильи с самолетами западного образца.

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