ЕСПЧ признал причастность России к фейковым республикам на Донбассе

Это решение суда окончательно, и после него Большая палата впоследствии вынесет решение по сути дела. Как официально сообщает ЕСПЧ, дело касается жалоб, связанных с российской агрессией на Востоке Украины с весны 2014 года.

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Суд установил, что территории на Востоке Украины, которые не контролировало ее правительство, с 11 мая 2014 года были под юрисдикцией России. Суд сослался на присутствие на Востоке Украины российских военных с апреля 2014 года и широкомасштабное развертывание российских войск позднее с августа 2014 года.

Он также установил, что государство-ответчик имело значительное влияние на военную стратегию фейковых террористических "республик", что оно оказывало оружие и другое военное оборудование в значительных масштабах, проводило артиллерийские обстрелы и оказывало политическую и экономическую поддержку указанным террористическим группировкам.

Европейский суд решил, что доказательств достаточно, поэтому признал большинство жалоб правительства Украины приемлемыми. Суд добавил: "Порог доказывания был достигнут по жалобам правительства Нидерландов о сбитии самолета рейса MH17", которые также были признаны приемлемыми.

Следовательно, далее суд будет рассматривать в отношении российских захватчиков на Востоке Украины вопрос, за период мая 2014 года – января 2022 года:

незаконных военных нападений на гражданских лиц и объекты, включая сбивание самолета рейса МН17, стрельбы по гражданским лицам, внесудебные казни;

пытки или умерщвления гражданских лиц и украинских военных, попавших в плен или иначе прекративших участие в военных действиях, включая случаи сексуального насилия и бесчеловечных условий содержания под стражей;

принудительного труда;

угонов, незаконных лишений свободы;

умышленных нападений и запугивания различных религиозных общин, "не соблюдающих русскую православную традицию";

преследование независимых журналистов и блокирование вещания украинских медиа;

уничтожение частной собственности, включая жилье и машины гражданских лиц, кражи, мародерство, незаконное изъятие без возмещения;

запреты обучения на украинском языке;

преследование гражданских лиц украинского происхождения и граждан, поддерживающих территориальную целостность Украины.

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Все российские манипуляции – разоблачены

Из фундаментальных доводов ЕСПЧ привел очень простую логическую конструкцию опровержения "нас здесь нет". Ведь Россия в процессе полностью отвергала свое участие в деятельности преступных вооруженных формирований на Востоке и даже отрицала свою осведомленность о такой деятельности. Суд заявил, что есть абсолютная ложь, ведь Москва прямо и публично демонстрировала такую осведомленность во время своего участия в минском процессе.

На практике это означает полную и окончательную отмену на самом высоком, международном юридическом уровне, всех манипуляций агрессора относительно минских соглашений, а также относительно якобы их "нарушений" Украиной. Ведь из решения ЕСПЧ четко следует именно незаконный эффективный контроль России над неконтролируемыми Украиной территориями, то есть их оккупация.

Также это решение суда означает не просто опровержение, а тотальную юридическую аннигиляцию всех жалких и преступных попыток "оправдать" масштабную российскую агрессию 2022 года, которую Кремль лживо связывал именно с так называемыми "нарушениями" Украины.

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В этом измерении решение Европейского суда будет играть важную роль для будущих трибуналов над российскими руководителями относительно нынешней масштабной агрессии. Исключение России из Совета Европы и прекращение Конвенции 1950 года никак не влияет на силу этого решения суда по делу, где Россия активно участвовала до "финального свистка" в январе 2022 года, когда состоялись устные слушания.

Российские агенты влияния несколько лет очевидно пытались преступно "подорвать доверие" к указанному процессу и очевидно пробовали неправомерно повлиять на Европейский суд и его судей. Однако, как видим, успеха в этом не имели.