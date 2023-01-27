ЕСПЧ признал причастность России к фейковым республикам на Донбассе
Это решение суда окончательно, и после него Большая палата впоследствии вынесет решение по сути дела. Как официально сообщает ЕСПЧ, дело касается жалоб, связанных с российской агрессией на Востоке Украины с весны 2014 года.
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Суд установил, что территории на Востоке Украины, которые не контролировало ее правительство, с 11 мая 2014 года были под юрисдикцией России. Суд сослался на присутствие на Востоке Украины российских военных с апреля 2014 года и широкомасштабное развертывание российских войск позднее с августа 2014 года.
Он также установил, что государство-ответчик имело значительное влияние на военную стратегию фейковых террористических "республик", что оно оказывало оружие и другое военное оборудование в значительных масштабах, проводило артиллерийские обстрелы и оказывало политическую и экономическую поддержку указанным террористическим группировкам.
Европейский суд решил, что доказательств достаточно, поэтому признал большинство жалоб правительства Украины приемлемыми. Суд добавил: "Порог доказывания был достигнут по жалобам правительства Нидерландов о сбитии самолета рейса MH17", которые также были признаны приемлемыми.
Следовательно, далее суд будет рассматривать в отношении российских захватчиков на Востоке Украины вопрос, за период мая 2014 года – января 2022 года:
- незаконных военных нападений на гражданских лиц и объекты, включая сбивание самолета рейса МН17, стрельбы по гражданским лицам, внесудебные казни;
- пытки или умерщвления гражданских лиц и украинских военных, попавших в плен или иначе прекративших участие в военных действиях, включая случаи сексуального насилия и бесчеловечных условий содержания под стражей;
- принудительного труда;
- угонов, незаконных лишений свободы;
- умышленных нападений и запугивания различных религиозных общин, "не соблюдающих русскую православную традицию";
- преследование независимых журналистов и блокирование вещания украинских медиа;
- уничтожение частной собственности, включая жилье и машины гражданских лиц, кражи, мародерство, незаконное изъятие без возмещения;
- запреты обучения на украинском языке;
- преследование гражданских лиц украинского происхождения и граждан, поддерживающих территориальную целостность Украины.
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Все российские манипуляции – разоблачены
Из фундаментальных доводов ЕСПЧ привел очень простую логическую конструкцию опровержения "нас здесь нет". Ведь Россия в процессе полностью отвергала свое участие в деятельности преступных вооруженных формирований на Востоке и даже отрицала свою осведомленность о такой деятельности. Суд заявил, что есть абсолютная ложь, ведь Москва прямо и публично демонстрировала такую осведомленность во время своего участия в минском процессе.
Также это решение суда означает не просто опровержение, а тотальную юридическую аннигиляцию всех жалких и преступных попыток "оправдать" масштабную российскую агрессию 2022 года, которую Кремль лживо связывал именно с так называемыми "нарушениями" Украины.
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В этом измерении решение Европейского суда будет играть важную роль для будущих трибуналов над российскими руководителями относительно нынешней масштабной агрессии. Исключение России из Совета Европы и прекращение Конвенции 1950 года никак не влияет на силу этого решения суда по делу, где Россия активно участвовала до "финального свистка" в январе 2022 года, когда состоялись устные слушания.
Российские агенты влияния несколько лет очевидно пытались преступно "подорвать доверие" к указанному процессу и очевидно пробовали неправомерно повлиять на Европейский суд и его судей. Однако, как видим, успеха в этом не имели.