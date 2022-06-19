На Европу надвигается экстремальная жара: во Франции уже +43 и засуха

Западной и Центральной Европой сунет волна экстремально высоких температур. Во Франции и Испании уже зафиксированы рекордные для начала летнего сезона показатели в более чем +40 градусов Цельсия.

Всемирная метеорологическая организация 17 июня предупредила , что эта волна невероятно жаркой погоды вызвана изменениями климата и является предосторожностью на будущее – такие аномалии ежегодно случаются все чаще и серьезнее по причине человеческих факторов. Отмечается, что длительная экстремальная жара может иметь летальные последствия , особенно для уязвимых групп населения, в частности лиц пожилого возраста, младенцев, детей и людей с хроническими заболеваниями.

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Аномально высокие температуры во Франции

Метеорологическое агентство Испании 17 июня заявило , что столь высокие температуры в стране в начале – середине июня последний раз фиксировали еще более 40 лет назад . Метеорологическая служба Франции, в свою очередь, заверила , что таких высоких температур в столь ранний летний период по стране не фиксировали никогда до этого .

В частности, во французском Биаррике 18 июня показатель был самым высоким за всю историю – +42,9 градуса по Цельсию. Это аж на 2,3 градуса выше предварительно зафиксированного температурного рекорда в регионе.

Всего во Франции в эту субботу было побито 203 месячных температурных рекорда , а также 18 рекордов самой жаркой температуры, фиксировавшейся в любой день года на протяжении всей истории. Страна страдает от засухи.

Жарче всего 18 июня было в Писсосе, что на юго-западе Франции – там температура воздуха достигла 43,4 градуса Цельсия , в результате чего в регионе ввели "красный" уровень опасности.

Погода в Испании

Испанское метеорологическое агентство предупредило, что в субботу температура воздуха на северо-востоке страны может достигнуть своего максимума в +42 градуса . По остальным территориям Испании был спрогнозирован максимум около 40 градусов по Цельсию.

В Сан-Себастьяне, вдоль Бискайского залива, температурный максимум 18 июня достиг 43,5 градуса Цельсия . Это самый высокий показатель в регионе за всю историю. Кроме того, на фоне аномального зноя в Каталонии вспыхнули лесные пожары.

К слову, кроме Франции и Испании, температурные рекорды в эту субботу были побиты в Швейцарии и Германии . Ожидается, что температура во Франции снизится сегодня, 19 июня, метеорологи прогнозируют дальнейшую волну аномальной жары в Германии, Испании, Австрии и Польше.

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