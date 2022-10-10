Евросоюз анонсировал новую военную поддержку Украины после атак россиян

Европейский союз анонсировал новую военную поддержку Украины после массированных ракетных ударов россиян. Это произошло сегодня, 10 октября.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Таким образом Евросоюз продолжает поддерживать Украину в борьбе с агрессией России.

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Новая помощь Украине от ЕС

Боррель заявил, что Европейский Союз в ближайшее время предоставит Украине новую военную помощь.

Глубоко потрясен нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути,

– отметил дипломат.

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