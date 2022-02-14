Евросоюз готовится принимать беженцев из Украины в случае эскалации

Еврокомиссия работает над пакетом жестких санкций против России. Если государство-агрессор прибегнет к нападению на Украину, ограничения введут немедленно.

Содержание санкций не раскрывают

Об этом заявила представительница Еврокомиссии Дана Спинант. Деталей ограничений она не раскрыла, объяснив, что публично их никогда не обсуждают.

Актуально США готовятся к миграционному кризису из-за угрозы вторжения России в Украину, – Fox News

По словам политика, подготовка пакета санкций очень продвинулась, и она координируется с союзниками.

Второй раздел нашей работы (на фоне напряжения в отношениях с Россией – 24 канал), Кроме пакета санкций, – это подготовительные меры. Мы работали над серией мер, касающихся различных аспектов, которые могут возникнуть в случае эскалации ситуации. Миграция и беженцы являются одним из разделов этой подготовки,

– отметила Спинант.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли помогать ЕС странам-членам, которые примут украинских беженцев, политик ответила, что Союз находится в тесном сотрудничестве государствами, чтобы оказать им в любой момент оперативную помощь.

Ранее в ЕС говорили, что не рассматривают сценарий с беженцами

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал другое мнение. Он говорил, что в ЕС не рассматривают сценарий, по которому в случае российской агрессии страны-члены ЕС столкнутся с потоком беженцев из Украины. Политик отмечал, что понимает призывы Киева не сеять панику.

Какие страны готовы принять беженцев из Украины

Польша,

Румыния,

Латвия,

Литва,

Эстония.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.