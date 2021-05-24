Аналогичные решения также могут принять США, Великобритания и Канада. Кроме того, некоторые европейские авиакомпании уже отменили рейсы в Беларусь. Фактически страна остается отрезанной от мира.

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Политики Евросоюза убеждены, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко угнал самолет.

В то же время над Беларусью проходит важная воздушная граница – она соединяет ЕС с Россией и странами Восточной Азии.

Если менять маршрут, это будет означать увеличение времени полета, расхода топлива или повышение цен. Кроме того, авиакомпании только начали восстанавливать свою деятельность после пандемии коронавируса. Они напуганы, что угон самолета может испугать людей, и они будут отказываться от полетов.

Какие авиакомпании уже отказались летать над территорией Беларуси:

венгерская Wizz Air;

латвийская Air Baltic;

Austrian Airlines.

Кроме того, аналогичное решение уже в ближайшие часы может принять польская авиакомпания LOT.

Обратите внимание! Авиасудно компании Lufthansa уже более часа не выпускают из Национального аэропорта Минска. В сети люди пишут об авиапиратстве и считают, что эта ситуация связана с задержанием белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

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