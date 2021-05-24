Аналогічні рішення також можуть ухвалити США, Велика Британія та Канада. Окрім того, деякі європейські авіакомпанії вже скасували рейси до Білорусі. Фактично країна залишається відрізаною від світу.

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Політики Євросоюзу переконані, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка викрав літак.

Водночас над Білоруссю пролягає важливий повітряний кордон – він сполучає ЄС з Росією та країнами східної Азії.

Якщо змінювати маршрут, це означатиме збільшення часу польоту, витрат палива або підвищення цін. Окрім того, авіакомпанії тільки почали відновалювати свою діяльність після пандемії коронавірусу. Вони налякані, що викрадення літака може налякати людей, і вони відмовлятимуться від польотів.

Які авіакомпанії вже відмовилися літати над територією Білорусі:

угорська Wizz Air;

латвійська Air Baltic;

Austrian Airlines.

Окрім того, аналогічне рішення вже у найближчі години може ухвалити польська авіакомпанія LOT.

Зверніть увагу! Авіасудно компанії Lufthansa вже понад годину не випускають з Національного аеропорту Мінська. У мережі люди пишуть про авіапіратство та вважають, що ця ситуація пов'язана зі затриманням білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича.

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