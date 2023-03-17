Евросоюз может утвердить передачу Украине миллиона снарядов, – Handelsblatt

Сразу ряд стран-членов ЕС предлагают передать миллион артиллерийских снарядов Украине до конца года. Такую инициативу о конкретных обещаниях по поставкам боеприпасов уже поддержали страны Балтии, Польша, Финляндия, Румыния.

Об этом говорится в проекте заключения саммита ЕС, который состоится 23 – 24 марта.

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В документе также есть призыв к странам немедленно предоставить боеприпасы, в том числе посредством совместных закупок. По информации Handelsblatt, формулировка документа еще не утверждено окончательно и может измениться к началу саммита.

Ранее стало известно, что Эстония призвала страны ЕС приступить к совместной закупке боеприпасов для Украины. Такое предложение должны утвердить на саммите 23-24 марта. Позже министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что для совместной закупки боеприпасов странам Евросоюза необходимо выделить около 4 миллиардов евро.

Когда на фронте будет перелом в пользу ВСУ

Российские оккупанты неоднократно жаловались на нехватку боеприпасов. Сейчас они снизили интенсивность обстрелов. Летом 2023 года Россию ждет "снарядный инсульт", произойдет серьезный перелом в войне в пользу ВСУ. Такое мнение выразил военный эксперт Петр Черник.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину США производили до 13 тысяч боеприпасов 155 миллиметров в месяц, а сейчас этот показатель составляет 20 тысяч. Летом 2023 года американцы планируют производить уже 50 тысяч ежемесячных снарядов.

Россия пока может производить максимум до 4 тысяч боеприпасов в сутки, хотя перед войной имела их больше, чем Соединенные Штаты, подчеркнул военный эксперт.