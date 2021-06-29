Глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что Запад будет продолжать поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В то же время в ЕС призвали Россию взять на себя ответственность и выполнить Минские договоренности.

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Дипломат отметил, что Европейский Союз продолжит оказывать давление на страну-агрессора в связи с отказом сотрудничать с международной группой для обеспечения справедливости в отношении погибших в результате катастрофы самолета рейса MH17.

Мы должны полностью обеспечить соблюдение законодательства ЕС для противодействия преступности, идущей из России, включая кибератаки,

– сказал Жозеп Боррель.

Кроме этого, он добавил, что необходимо активизировать борьбу с коррупцией. В частности, речь идет об обеспечении большей прозрачности происхождения и целей финансовых потоков в Россию и из России.

Обратите внимание! Несколько дней назад, 25 июня, Европейский Союз вновь продлил экономические санкции против России.

Санкции ЕС против России: коротко

Евросоюз впервые ввел санкции против России в 2014 году, когда страна-агрессор оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Ограничения ЕС касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения.

К слову, Европейский Союз продлевает санкции каждые полгода из-за того, что Россия не хочет выполнять Минские договоренности.

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