Глава дипломатії Євросоюзу наголосив, що Захід продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Водночас в ЄС закликали Росію взяти на себе відповідальність і виконати Мінські домовленості.

Читайте також Президентка Єврокомісії: ЄС розмовлятиме з Росією з позиції економічної сили

Дипломат зазначив, що Європейський Союз продовжить чинити тиск на країну-агресора у зв'язку з відмовою співпрацювати з міжнародниій групі для забезпечення справедливості щодо загиблих унаслідок катастрофи літака рейсу MH17.

Ми повинні повністю забезпечити дотримання законодавства ЄС для протидії злочинності, що йде з Росії, включаючи кібератаки,

– сказав Жозеп Боррель.

Окрім цього, він додав, що необхідно активізувати боротьбу з корупцією. Зокрема, мовиться про забезпечення більшої прозорості походження та цілей фінансових потоків у Росію і з Росії.

Зверніть увагу! Декілька днів тому, 25 червня, Європейський Союз знову продовжив економічні санкції проти Росії.

Санкції ЄС проти Росії: коротко

Євросоюз вперше запровадив санкції проти Росії у 2014 році, коли країна-агресор окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі.

Обмеження ЄС стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів, а також сфери товарів подвійного призначення.

До слова, Європейський Союз продовжує санкції кожних пів року через те, що Росія не хоче виконувати Мінські домовленості.

До теми У ЄС розроблять нові санкції проти Росії – на випадок її ворожих дій