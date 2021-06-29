Глава дипломатії Євросоюзу наголосив, що Захід продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Водночас в ЄС закликали Росію взяти на себе відповідальність і виконати Мінські домовленості.
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Дипломат зазначив, що Європейський Союз продовжить чинити тиск на країну-агресора у зв'язку з відмовою співпрацювати з міжнародниій групі для забезпечення справедливості щодо загиблих унаслідок катастрофи літака рейсу MH17.
Ми повинні повністю забезпечити дотримання законодавства ЄС для протидії злочинності, що йде з Росії, включаючи кібератаки,
– сказав Жозеп Боррель.
Окрім цього, він додав, що необхідно активізувати боротьбу з корупцією. Зокрема, мовиться про забезпечення більшої прозорості походження та цілей фінансових потоків у Росію і з Росії.
Санкції ЄС проти Росії: коротко
- Євросоюз вперше запровадив санкції проти Росії у 2014 році, коли країна-агресор окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі.
- Обмеження ЄС стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів, а також сфери товарів подвійного призначення.
- До слова, Європейський Союз продовжує санкції кожних пів року через те, що Росія не хоче виконувати Мінські домовленості.
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