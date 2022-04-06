Евросоюз пока не рассматривает эмбарго на российский газ, – премьер Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги говорит, что вопрос запрета импорта российского газа пока на уровне Европейского Союза не обсуждают.

Глава итальянского правительства признает, что ЕС пока не рассматривает вариант эмбарго на газ из России.

К теме Страны ЕС обсуждают запрет на покупку угля и новые санкции против России

Однако, по его словам, Италия с готовностью поддержит такое предложение в будущем.

Газовое эмбарго еще не обсуждалось, и я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь обсуждаться,

– сказал Драги во время пресс-конференции в Риме.

Он добавил, что в случае прекращения поставок из России, Италия сможет покрыть свои нужды до конца октября благодаря резервам.

Хотя Италия и зависима от российского газа, Марио Драги подтвердил, что при наличии консенсуса в ЕС по блокированию импорта они будут "счастливы подчиниться".

К слову, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что санкции ЕС недостаточно для того, чтобы остановить Путина. Поэтому он призвал к более жестким санкциям, в частности, запрету на импорт нефти и газа из страны-агрессора.

Интересно – США вводят санкции против дочерей Путина и чиновников РФ: смотрите видео