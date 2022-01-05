ЕС признает право на мирные демонстрации. Однако ожидает, что они останутся ненасильственными. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы союза.

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Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия,

– говорится в заявлении.

Призывают вернуть доступ к интернету

ЕС призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест, а также – соблюдать свои международные обязательства. В частности, отметили, что следует вернуть доступ к информации в интернете.

Урегулировать ситуацию, убеждены в ЕС, можно только с помощью инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважением к основным правам граждан.

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