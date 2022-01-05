ЄС визнає право на мирні демонстрації. Однак очікує, що вони залишаться ненасильницькими. Про це мовиться у заяві представника зовнішньополітичної служби спілки.

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Ми закликаємо всіх, кого це стосується, діяти відповідально та стримано та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства,

– мовиться у заяві.

Закликають повернути доступ до інтернету

ЄС закликає владу поважати фундаментальне право на мирний протест, а також – дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань. Зокрема, наголосили, що слід повернути доступ до інформації в інтернеті.

Врегулювати ситуацію, переконані в ЄС, можна тільки за допомогою інклюзивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами та повагою до основних прав громадян.

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