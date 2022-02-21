Евросоюз развернет в Украине совещательную военную миссию, – Кулеба
Источник:"Европейская правда"
Украина и Европейский Союз договорились о развертывании совещательной военной миссии в нашей стране. В этом вопросе стороны одобрили принципиальное решение.
Кулеба рассказал об увеличении присутствия ЕС
Когда именно развернут миссию, пока неизвестно. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил после заседания Совета ЕС в Брюсселе.
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Мы договорились, что ЕС развернет в Украине совещательную тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания еще будут уточняться, но принципиальное решение принято. Это будет важный политический сигнал об увеличении присутствия ЕС в Украине, о начале такого сотрудничества именно в военной сфере,
– подчеркнул политик.
Он подчеркнул, что миссия будет совещательно-тренировочной, то есть ни о каких боевых подразделениях речь не идет.
"Но очень важно, что эта инициатива дошла до своего логического завершения", – добавил министр.
Заметим, сейчас в Украине есть 2 гражданские миссии Европейского Союза. Самая большая из них – Консультативная миссия ЕС. В ней работают 300 человек в Киеве и 4 других городах Украины. Их задача – реформировать сектор гражданской безопасности.
Что этому предшествовало
- О планах создания военной миссии ЕС в Украине впервые сообщили немецкие СМИ в октябре 2021 года. На создании такой миссии якобы настаивали Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Польша и Румыния.
- Впоследствии тогдашний министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина ведет активную работу, чтобы такая миссия заработала до конца 2021 года.
- В состав миссии должны войти 30 постоянных представителей от ЕС.
- Ожидается, что благодаря активному участию европейских коллег в Вооруженных силах Украины создадут многоуровневую систему военного образования и введут качественное дистанционное обучение.