Евросоюз развернет в Украине совещательную военную миссию, – Кулеба

Украина и Европейский Союз договорились о развертывании совещательной военной миссии в нашей стране. В этом вопросе стороны одобрили принципиальное решение.

Кулеба рассказал об увеличении присутствия ЕС

Когда именно развернут миссию, пока неизвестно. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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Мы договорились, что ЕС развернет в Украине совещательную тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания еще будут уточняться, но принципиальное решение принято. Это будет важный политический сигнал об увеличении присутствия ЕС в Украине, о начале такого сотрудничества именно в военной сфере,

– подчеркнул политик.

Он подчеркнул, что миссия будет совещательно-тренировочной, то есть ни о каких боевых подразделениях речь не идет.

"Но очень важно, что эта инициатива дошла до своего логического завершения", – добавил министр.

Заметим, сейчас в Украине есть 2 гражданские миссии Европейского Союза. Самая большая из них – Консультативная миссия ЕС. В ней работают 300 человек в Киеве и 4 других городах Украины. Их задача – реформировать сектор гражданской безопасности.

Что этому предшествовало