Кулеба розповів про збільшення присутності ЄС

Коли саме розгорнуть місію наразі невідомо. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

Рекомендуємо У Раді готуються до різних сценаріїв, – Стефанчук про можливість введення воєнного стану

Ми домовилися, що ЄС розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію. Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципове рішення ухвалене. Це буде важливий політичний сигнал про збільшення присутності ЄС в Україні, про початок такого співробітництва саме у військовій сфері,

– наголосив політик.

Він підкреслив, що місія буде дорадчо-тренувальною, тобто про жодні бойові підрозділи мова не йде.

"Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного завершення", – додав міністр.

Зауважимо, наразі в Україні є 2 цивільні місії Європейського Союзу. Найбільша з них – Консультативна місія ЄС. У ній працюють 300 осіб у Києві та 4 інших містах України. Їхнє завдання – реформувати сектор цивільної безпеки.

Що цьому передувало