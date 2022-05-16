Евросоюз согласовал 500 миллионов евро помощи Украине
Европейский Союз предоставит Украине дополнительные 500 миллионов евро помощи. Очередной транш согласовали главы МИД стран Евросоюза.
ЕС предоставит Украине еще 500 миллионов евро
Денежные средства пойдут на тяжелое вооружение – бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию и боеприпасы. Об этом на брифинге 16 мая сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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Мы договорились выделить дополнительно 500 миллионов из Европейского мирного фонда на поставку оружия,
– заявил Верховный представитель ЕС по зарубежным делам.
Таким образом, общая сумма европейской помощи Украине составляет 2 миллиарда евро. Боррель заметил, что это только верхушка айсберга.
"Помимо этих 2 миллиардов, государства-члены делают многое со своей стороны, не требуя возмещения", – добавил дипломат.
Шестой пакет санкций не согласовали
Однако есть и неутешительная новость – шестой пакет санкций против России до сих пор не согласовали. В ЕС до сих пор не могут прийти к соглашению об отказе от российских энергоносителей и нефтяном эмбарго.
Боррель сказал, что не знает, сколько времени будет продолжаться обсуждение эмбарго на нефть из России, однако заверил, что Совет ЕС продолжает работать над санкциями против страны-агрессора.
К сожалению, сегодня невозможно было достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии,
– прокомментировал главный дипломат ЕС.
Однако это не стало неожиданностью. Перед встречей глав МИД Боррель предупреждал о том, что сегодня вопрос о шестом пакете санкций, скорее всего, не решится. Виной этому – существенные разногласия между позициями разных стран.
Он пояснил, что некоторые страны Европы, в том числе не имеющие прямого выхода к морю, имеют сильную зависимость от российского нефтепровода. Поэтому согласовать шестой пакет санкций, условия которого будут устраивать всех, настолько сложно.
"Все из нас прилагают усилия, чтобы выступать единым фронтом против России. Я думаю, что нам удастся сделать это", – добавил Боррель.
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