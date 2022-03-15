Евросоюз утвердил 4 пакет санкций против России
15 марта 2022 , 11:10Читати новину українською
Источник:Еврокомиссия
Европейский Союз 15 марта ввел 4-й санкционный пакет против России. Ограничение одобрили из-за войны, которую Кремль начал в Украине.
Санкции были согласованы с международными партнерами. Еврокомиссия приветствовала решение Евросовета об одобрении ограничений.
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Что предусматривают европейские санкции против государства-агрессора
- Полный запрет на любые операции с некоторыми российскими государственными предприятиями в различных отраслях;
- запрещение импорта стальных материалов;
- отказ от инвестиций в русский энергетический сектор;
- запрещение экспортировать в Россию предметы роскоши (в частности говорится о дорогих автомобилях);
- запрет на предоставление любым российским лицам или компаниям услуг, относящимся к кредитным рейтингам.
Также Евросоюз расширит список персональных санкций.
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