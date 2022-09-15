Евросоюз видит "огромный прогресс" на пути к обретению Украиной членства

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 15 августа встретилась с Владимиром Зеленским. Она рассказала о пути Украины в ЕС.

По словам президентки Еврокомиссии, сейчас происходит процесс обретения Украиной членства в ЕС. Она считает, что все идет по плану.

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"Я вижу решительность и огромный прогресс на этом пути. Мы будем поддерживать вас, как это будет возможно. Я не хочу говорить об ускорении процесса, потому что вы этим занимаетесь просто невероятно", – фон дер Ляен обратилась к Зеленскому.

Сотрудничество Украины и ЕС

Урсула фон дер Ляен отметила, что ЕС будет плодотворно сотрудничать, чтобы у Украины было больше бизнесов и прибыли. Это означает получение беспрепятственного доступа к единому внутреннему рынку Европейского Союза.

Мы уже многое сделали. В частности, подключили к единой сети электроэнергии. Сначала был план, что в 2024 году украинские электросети присоединят к ЕС, а потом мы сделали это через 2 недели. Сейчас Украина поставляет электроэнергию в ЕС и мы хотим улучшить и повысить этот процесс, потому что это позволит получить Украине доходы, – рассказала президент Еврокомиссии.

Она добавила, что удалось снять вопрос о таможенных аспектах. Остаются другие моменты, но ЕС и Украина работают, чтобы углубить интеграцию украинской экономики.

"Поддержка быстрого возобновления, подготовки к зиме и планирования реконструкции. От торговли электроэнергией, бесплатного роуминга к приостановке тарифов мы приближаемся к единому рынку ЕС", – отметила фон дер Ляен.

Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, – Еврокомиссия

ЕС поддерживает украинцев

Президент Еврокомиссии сообщила, что ЕС готовит важный конгресс G7 по восстановлению Украины. Он состоится в октябре под председательством Германии. Фон дер Ляен сказала, что Украине нужна помощь в подготовке к этой зиме.

"Именно поэтому ЕС выделил 150 миллионов евро, чтобы помочь внутренне перемещенным лицам найти убежище", – рассказала она.

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