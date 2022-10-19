ЕС наложит санкции на Иран за поставку России беспилотников для атак на Украину

Евросоюз введет санкции против Ирана. К этим действиям страну побудило то, что Иран снабжает дронами-камикадзе и другим оружием Россию.

Соответствующую информацию сообщили СМИ, ссылаясь на двух дипломатов ЕС. Они заверили, что это признак ухудшения отношений между Брюсселем и Тегераном.

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ЕС наложит новые санкции на Иран

Европейский Союз готовится наложить санкции на Иран за поставку России беспилотников, которые использовались для ударов по целям в Украине,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что европейские чиновники составляют список физических и юридических лиц.

Совбез ООН обсудит поставки

Следует вспомнить, что 19 октября СМИ написали, что во время закрытого заседания Совбез ООН обсудит поставки иранского вооружения России.

"Наши французские и британские союзники публично предложили оценку того, что снабжение Ираном этих БпЛА России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Это то, с чем мы соглашаемся", – заявили в Госдепе США.

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