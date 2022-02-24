Евросоюз введет санкции против стратегических секторов экономики России
24 февраля 2022 , 09:56Читати новину українською
На вторжение России в Украину было отреагировано в Европейском Союзе. Дипломаты заявили, что введут против государства-агрессора новые санкции.
Какими будут санкции Евросоюза
Ограничения будут касаться стратегических секторов экономики России. Об этом заявили в Еврокомиссии, передает 24 канал.
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Заметим, только 23 февраля ЕС ввел санкции против Москвы из-за признания Владимиром Путиным фейковых республик на Донбассе. Ограничения касаются депутатов Госдумы и чиновников. Им запретили въезд на территорию ЕС, все активы заблокировали.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!