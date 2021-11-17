Евросоюз выделяет 700 тысяч евро на срочную помощь мигрантам в Беларуси

Европейская комиссия готова выделить 700 тысяч евро беженцам, застрявшим на белорусско-польской границе. Впрочем, лишь при условии, что гуманитарным организациям предоставят постоянный доступ к этой группе мигрантов.

Ситуацию с мигрантами прокомментировал комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич. Он призвал облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси.

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Европейская комиссия выделила 200 тысяч евро гуманитарного финансирования Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Эти деньги направят из взносов, поступивших в чрезвычайный фонд помощи при катастрофах. Благодаря этому беженцев должны обеспечить самыми необходимыми, в частности – продуктами, гигиеническими наборами, одеялами и аптечками.

Кроме этого, Евросоюз мобилизовал дополнительные 500 тысяч евро гуманитарного финансирования. Сейчас поддерживает контакты со своими гуманитарными партнерскими организациями для реализации средств.

Просят о постоянном доступе к беженцам

Дополнительное гуманитарное финансирование в ЕС готовы выделить в ответ на четко установленные потребности. Учитывая это, там призвали улучшить доступ гуманитарных партнерских организаций в Беларуси к огромной группе мигрантов на границе с Польшей.

Что происходит на границе Беларуси с Польшей: актуальное

Ночью на 17 ноября около 1 000 мигрантов ночевали в помещении логистического центра в Брузгах. Туда им привезли теплые вещи, матрасы и одеяла.

Кроме этого, для беженцев там обустроили полевую кухню и палатки для обогрева. Это важно, ведь температура воздуха опустилась почти до нуля градусов.

Беженцы уже более недели штурмуют польскую границу со стороны Беларуси. В Польше убеждены, что кризис не удастся урегулировать в течение ближайших дней. Для этого могут потребоваться месяцы или годы.

В Евросоюзе отметили, что оказывают помощь беспристрастно, независимо от расы, этнической группы, религии, пола, возраста, национальности или политической принадлежности пострадавших.