Cанкции начали действовать: ЕС закрыл воздушное пространство для России

Воздушное пространство Евросоюза теперь официально закрыто для России. Соответствующие ограничения вступили в силу 28 февраля.

Об этом в ночь на 28 февраля сообщили в официальном вестнике EU Journal. Там публикуются законы и другие официальные акты Евросоюза.

Украина должна вступить в ЕС, мы хотим ее там видеть, – глава Еврокомиссии

Это означает, что воздушное пространство ЕС c 28 февраля полностью закрыто для российских самолетов, в частности – принадлежащих олигархам. Кроме того, также запрещены и любые операции с Центральным банком России.

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Европейский Союз будет принимать украинских беженцев на 3 года. Для этого не нужно будет подавать предварительный запрос на получение убежища.

Как рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС впервые в истории предоставит Украине летальное оружие и боевые самолеты для Вооруженных Сил.

В то же время главы МИД государств-членов договорились запретить вещание российских телеканалов с дезинформацией. Речь идет о RT и Sputnik.

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