Евросоюз готов присоединиться к восстановлению и развитию Донбасса

Европейский Союз готов приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от России-агрессора территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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"Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей", – заявил глава государства.

Президент напомнил, что государства-члены Евросоюза могут поддерживать и помогать отдельным городам или районам Донбасса.

На саммите Украина-ЕС мы договорились о запуске моей инициативы по "патронажу" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин,

– отметил Порошенко.