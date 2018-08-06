Євросоюз готовий долучитися до відбудови та розвитку Донбасу

Європейський Союз готовий залучитися до відбудови та розвитку звільнених від Росії-агресора територій Донецької та Луганської областей.

Про це розповів Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Україна вітає готовність Європейського Союзу залучитися до відбудови та розвитку звільнених від російського агресора територій Донецької та Луганської областей", – заявив глава держави.

Президент нагадав, що держави-члени Євросоюзу можуть підтримувати та допомагати окремим містам чи районам Донбасу.

На Саміті Україна-ЄС ми домовились про запуск моєї ініціативи щодо "патронажу" з боку зацікавлених держав-членів ЄС над окремими містами та районами цих територій для впровадження проектів адресної допомоги на відновлення інфраструктури, економічного розвитку, забезпечення нормальної життєдіяльності громад,

– зазначив Порошенко.