Евросоюз отзывает посла из России

Европейский совет выразил согласие с Великобританией о причастности России к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом в Twitter написал президент Евросовета Дональд Туск.

"Еврорада согласна с правительством Соединенного Королевства в том, что, скорее всего, Россия ответственна за нападение в Солсбери, и нет другого правдоподобного объяснения", – отметил Туск.

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#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 березня 2018 р.

Также по данным Reuters Европейский союз решил знак солидарности отозвать своего посла Маркуса Эдерером из Москвы.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



2 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.