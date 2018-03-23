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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Євросоюз відкликає посла з Росії

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Євросоюз відкликає посла
Євросоюз відкликає посла / Фото з відкритих джерел

Європейська рада висловила згоду з Великобританією щодо причетності Росії до отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це у Twitter написав президент Євроради Дональд Туск.

"Еврорада згодна з урядом Сполученого Королівства в тому, що, швидше за все, Росія відповідальна за напад в Солсбері, і що немає іншого правдоподібного пояснення", – зазначив Туск.

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Також за даними Reuters Європейський союз вирішив у знак солідарності відкликати свого посла Маркуса Едерера з Москви.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Євросоюз Дональд Туск Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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