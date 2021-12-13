В Евросоюзе назвали ответственного за убийство российских журналистов в ЦАР
Источник:Официальный журнал ЕС
Евросоюз 13 декабря ввел санкции против ряда российских спецназовцев, в том числе наемников ЧВК "Вагнера". В перечень попал и Валерий Захаров, которого назвали виновным в убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике.
В санкционных списках Евросоюза советника президента Центральноафриканской республики Валерия Захарова назвали ответственным за убийство российских журналистов.
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Захаров был ответственным за безопасность
В решении ЕС сказано, что Захаров – бывший агент ФСБ и ключевая фигура в командовании ЧВК "Вагнера". Даже во время пребывания на посту советника президента ЦАР по вопросам безопасности, он поддерживал тесные связи с Россией.
Как человека, ответственного за безопасность и имеющего большое влияние в ЦАР и на ЧВК "Вагнера", Захарова считают ответственным за нарушение прав человека в стране. В частности внесудебные казни и убийства, которые совершали вагнеровцы.
Сюда также входит убийство трех российских журналистов в 2018 году, за безопасность которых отвечал Валерий Захаров,
– говорится в заявлении ЕС.
Что известно об убийстве журналистов
- В июле 2018 года в ЦАР убили трех российских журналистов, снимавших фильм о ЧВК "Вагнера".
- Журналистов убили тогда, когда они ехали на встречу со своим помощником.
- По данным СМИ, к убийству могли быть причастны вагнеровцы.
- В то же время в Кремле заявляли, что журналистов убили местные повстанцы.
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