Такую позицию Брюсселя озвучил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Евросоюз настойчиво призывает Россию отменить инициативу.

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Закон еще больше ограничит политический плюрализм

Этот новый закон стал еще одним инструментом подавления критических и оппозиционных голосов, он еще сильнее ограничит политический плюрализм в России,

– заявил Боррель.

Боррель отметил, что официальной Москве следует привести законодательство в соответствие с обязанностями, которые Россия взяла в рамках международного права.

О чем говорится в законе

Документ Владимир Путин подписал 4 июня. В первую очередь закон направлен против соратников Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. Российская прокуратура просила признать эту организацию экстремистской.

Ранее В России хотят причислить фонды и штаб Навального к экстремистским организациям

Поэтому руководители, члены и сотрудники соответствующих организаций получают временный запрет избираться в органы власти. Срок – 5 лет, для сотрудников и членов – 3 года.