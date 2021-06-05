Таку позицію Брюсселя озвучив верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Євросоюз наполегливо закликає Росію скасувати ініціативу.
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Закон ще більше обмежить політичний плюралізм
Цей новий закон став ще одним інструментом придушення критичних і опозиційних голосів, він ще сильніше обмежить політичний плюралізм у Росії,
– заявив Боррель.
Боррель зауважив, що офіційній Москві слід привести законодавство у відповідність до обов'язків, які Росія взяла в межах міжнародного права.
Про що мовиться у законі
Документ Володимир Путін підписав 4 червня. Першочергово закон спрямований проти соратників Олексія Навального та його Фонду боротьби з корупцією. Російська прокуратура просила визнати цю організацію екстремістською.
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Отож керівники, члени та співробітники відповідних організацій отримують тимчасову заборону обиратись в органи влади. Термін – 5 років, для співробітників та членів – 3 роки.