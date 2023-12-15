Европейский совет не выделил Украине 50 миллиардов уже сейчас: почему это не "зрада"

В Брюсселе завершился двухдневный саммит ЕС, отличившийся историческим решением – открытием переговоров о вступлении Украины. Киев ожидал еще одно очень важное решение – согласование долгосрочной финансовой помощи на 4 года. Европейские лидеры этого не сделали. Что помешало и почему это не "зрада" – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Ukrainian Facility: откуда взялись 50 миллиардов для Украины?

Летом этого года Еврокомиссия предложила создать механизм долгосрочной поддержки для Украины и заложить 50 миллиардов евро на 4 года. Только 17 миллиардов евро из этой суммы – это гранты, еще 33 миллиарда – низкопроцентные кредиты.

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Инструмент состоит из трех компонентов, чтобы государство могло продолжать оказывать государственные услуги, инвестировать в реконструкцию и проводить реформы, а также поддерживать украинское общество. Детальнее о том, как Украина будет получать деньги и кто будет проверять целесообразность их использования "офф рекорд" 24 Каналу рассказывал высокопоставленный чиновник ЕС – читайте здесь.

Просмотр долгосрочного бюджета ЕС

Этот вопрос стал одним из главных в повестке дня. Он касается не только Украины, а в целом – функционирования ЕС на 4 года. Бюджет на 2021 – 2027 годы европейские лидеры приняли в конце декабря 2020 года. Тогда на саммите ЕС главы государств-членов заседали 5 дней, поскольку вопрос денег действительно стоял очень остро. Тогда же лидеры согласовали инструмент восстановления после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Потребность пересмотреть бюджет появилась в 2023 году – Брюссель не ожидал войны в Украине и миграционных вызовов. Так что заложенных средств в 2020 году оказалось недостаточно. Тогда Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 миллиардов евро для покрытия расходов на следующие 4 года.

Впервые этот вопрос европейские лидеры обсудили на заседании Европейского совета в октябре. Уже тогда высокопоставленные дипломаты говорили, что не все государства-члены соглашаются выделять такую сумму. Они, скорее, призвали Еврокомиссию пересмотреть собственные расходы и перераспределить уже имеющиеся средства. Как сегодня, так и тогда предложение о выделении финансовой помощи Украине получило широкую поддержку. В октябре чиновники говорили, что это "единственный пункт, с которым вообще согласны государства-члены".

Во время заседания в декабре государства-члены ЕС неофициально согласились увеличить бюджет Евросоюза на 22 миллиарда евро, 17 из них – Украине. Отметим еще раз, что эти деньги идут в виде грантов, ведь 33 миллиарда – это кредиты, потому они не входят в общую сумму увеличения бюджета.

В первый день саммита дискуссии о приоритетах долгосрочного бюджета ЕС шли до трех ночи: предполагаемое и непрерывное финансирование Украины, миграция, фонд солидарности, выплаты процентов. Наконец, лидерам не удалось таки согласовать это внутреннее решение.

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Почему решение по Украине заблокировал не Орбан?

Вопрос выделения 50 миллиардов евро для Украины не рассматривался отдельно, он был в рамках пересмотра долгосрочного бюджета ЕС. Отдельное решение для Украины не предполагалось – то есть либо все, либо ничего.

На этом фоне, венгерский премьер Виктор Орбан решил "отработать" на внутреннюю аудиторию и показать "победу" после того, как он вышел из комнаты во время принятия исторического решения.

Он написал, что наложил вето на Ukrainian Facility. В Украине эту новость восприняли однозначно, что если бы не Орбан, деньги были бы уже сегодня. Действительно, венгерский лидер выступил против. Его советник Балаж Орбан назвал это "красной линией", но еще одной "красной линией" для Будапешта стало увеличение бюджета ЕС.

То есть, европейские лидеры не достигли единого решения по увеличению средств в долгосрочный бюджет ЕС.

"Политическое решение о выделении 50 миллиардов евро со стороны 26 государств-членов есть", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС "офф рекорд".

По-прежнему это единственный вопрос, получивший широкую поддержку. Дискуссии о деньгах на миграцию и фонд солидарности все еще продолжаются. Некоторые страны все еще настаивают на перераспределении уже имеющихся средств и не добавлять новые. То есть решение о пересмотре долгосрочного бюджета не было принято сегодня, даже если бы 27 государств-членов сказали "да" Ukrainian Facility.

Поэтому европейские лидеры отдельно соберутся в январе 2024 года. Кстати говоря, Венгрия вообще не против выделения финансовой поддержки для Украины, но вне бюджета.

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Балаж Орбан отметил, что для Венгрии сейчас нет варианта ни по увеличению бюджета, ни по выделению денег для Киева как раз в пределах бюджета ЕС. Проблема – вроде бы отсутствие денег. По его словам, сейчас Будапешт вкладывает в бюджет ЕС больше, чем получает, поскольку большинство фондов для Венгрии сейчас заморожены из-за проблем с верховенством права.

Балаж Орбан подчеркнул, что выделение средств для Украины вне бюджета ЕС "это открытая возможность", но европейские лидеры сказали "нет" по разным причинам. Руководители государств-членов хотят добиться этого решения в рамках долгосрочного бюджета ЕС. Впрочем, для "зеленого света" Венгрия хочет получить все заблокированные деньги.

"Это зависит от того, как лидеры в Брюсселе смогут это организовать. Когда увидим, есть ли открытость со стороны Еврокомиссии и открытость со стороны брюссельских лидеров для решения проблем Венгрии. Если они открыты для их решения, то следующее заседание Совета ЕС не будет провальным", – сказал Балаж Орбан.

Есть ли возможность, что Украина не получит деньги, если Венгрия скажет "нет"? Такой возможности нет, поскольку существует другой инструмент, который действительно предлагает и сам Будапешт, а именно выделение денег вне бюджета ЕС. С этим согласны все члены Евросоюза. Политически решение о финансовой помощи уже принято, единственный вопрос, который остается открытым – это будет в рамках долгосрочного бюджета ЕС или за его пределами. Решат это уже в начале 2024 года.