Где расположен – неизвестно: Путин "ездил" в главный военный штаб России недалеко от фронта

Российская пропаганда пытается создавать иллюзию того, что диктатор Путин вместе с армией и народом. В частности, распространяет информацию, что глава государства "ездил в объединенный военный штаб", – однако куда именно, очевидно, только Богу известно.

В то время, когда украинский лидер Владимир Зеленский действительно ездит на фронт, в частности в Бахмуте, Владимир Путин сидит в бункере. Однако пресс-секретарь кровожадного диктатора уверяет, что его хозяин общался с военными объединенного штаба вражеских войск, хотя не сказал, где именно он расположен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Куда на самом деле "ездил" Путин

Главный рупор Кремля Дмитрий Песков пытается убедить всех, что на днях Путин пообщался с военными недалеко от границы с Украиной, управляющими так называемой "специальной военной операцией". Однако Кремль "не имеет права" указывать точное расположение российского президента.

Мы, как вы обратили внимание, местонахождение этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете и видели, что он (Путин – 24 Канал) был в штабе, но где он располагается, мы не говорим,

– сказал Песков.

Вероятно, российский диктатор ездил даже не на фронт, а всего в Ростове-на-Дону, где, очевидно, может быть тот же "объединенный штаб". Хотя и констатировать что-либо полностью нельзя.

Путин все-таки вылез раньше из бункера, чтобы встретиться с Лукашенко

Как бы не было поездками Путина на передовую, однако что точно известно – несколько дней назад он посетил Минск. Там кремлевский лидер встретился со своим вернейшим псом Александром Лукашенко и обсудил с ним "немало важных вопросов".

Хотя и эксперты отмечают, что цель визита Путина – вовлечение белорусского диктатора в полномасштабную войну, однако о чем-то говорить рано. Возможно, что действительно Путин с Лукашенко "обсуждал" урожай картофеля и экспорт нефти, однако Украине не стоит терять бдительность.