Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорит, враг не оставляет попыток продвинуться и занять новые позиции, но храбрые воины ВСУ не дают ему этого сделать. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Эвакуация украинцев из Донбасса

Кириленко сообщил о том, что Украина активно работает над эвакуацией украинцев из Мариуполя, особенно это касается "Азовстали". Он отметил, что отчитываться о работе можно будет только по результатам, ведь враг не только постоянно меняет свои планы и часто атакует эвакуационные колонны мирных людей.

Также он добавил, что массового выезда людей с территории Донецкой области не происходит. Враг не прекращает обстрелы, но некоторым удается перебраться в более безопасное место.

Ежедневно под огнем из Донецкой области эвакуируют 150 – 200 человек,

– заявил глава Донецкой ОВА.

Ситуация на Востоке

Отважные защитники Рубежного сообщили, что вражеские танки практически не прекращают огонь.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что враг ведет интенсивные наступательные действия. Храбрым воинам ВСУ удается не только эффективно противостоять врагу, но и возвращать под контроль Украины оккупированные населенные пункты.

Наши защитники в зоне ООС отчитались о нанесении врагу новых потерь.

Также в течение суток ВСУ отразили 4 атаки врага, уничтожили много вражеского личного состава и техники оккупантов.

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