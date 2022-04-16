Ежедневно фиксируем потери среди гражданских, – Синегубов о последних убийствах детей и женщин

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков из воздуха. В результате атак врага погибает много гражданских.

К сожалению, потери среди мирного населения в городе фиксируют каждый день. Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

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Ночь боролись за жизнь мальчика

Всю позапрошлую ночь врачи боролись за жизнь двухлетнего мальчика. Спасти его не удалось. Утром этот ребенок скончался. И это один из примеров,

– сказал чиновник.

"Таких примеров десятки. Ты их переживаешь через себя, посещаешь в больнице. У меня есть свои дети: младшему – 2 года, старшему – 5", – продолжил он.

В мать с двумя детьми прилетел "Град"

Олег Синегубов рассказал также историю о матери, которая гуляла с 2-летней девочкой и 5-летним мальчиком. В семью влетел снаряд, выпущенный из "Града".

Женщину сразу убило, осталась только бабушка. У младшего ребенка сквозное повреждение головы, мозга. Но, к счастью, этот ребенок выжил, пришел в себя, реагирует на природные раздражители и уже сегодня начал есть самостоятельно из бутылочки. Мальчик тоже был ранен – выжил,

– отметил глава ОВА.

Никто не вернет искалеченные жизни

Глава Харьковской областной военной администрации добавил, что таких примеров – множество.

Когда меня спрашивают о потерях среди построек – все это мы отстроим. А кто вернет эти потерянные семьи, искалеченные жизни? Этого вернуть невозможно,

– подытожил он.

К слову, Харьков – это город, который едва ли не больше всего пострадал от атак российских оккупантов.

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