На жаль, втрати серед мирного населення у місті фіксують кожного дня. Про це повідомив глава Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Ніч боролися за життя хлопчика
Усю позаминулу ніч лікарі боролися за життя дворічного хлопчика. Врятувати його не вдалося. Вранці ця дитина померла. І це один із прикладів,
– сказав посадовець.
"Таких прикладів десятки. Ти їх переживаєш через себе, відвідуєш у лікарні. У мене є свої діти: молодшому – 2 роки, старшому – 5", – продовжив він.
У матір з двома дітьми прилетів "Град"
Олег Синєгубов розповів також історію про матір, яка гуляла з 2-річною дівчинкою та 5-річним хлопчиком. У сім'ю влетів снаряд, випущений з "Града".
Жінку відразу вбило, залишилася тільки бабуся. У молодшої дитини наскрізне пошкодження голови, мозку. Але, на щастя, ця дитина вижила, прийшла до тями, реагує на природні подразники і вже сьогодні почала їсти самостійно з пляшечки. Хлопчик теж був поранений – вижив,
– зазначив глава ОВА.
Ніхто не поверне скалічені життя
Очільник Харківської обласної військової адміністрації додав, що таких прикладів – безліч.
Коли мене запитують втрати серед будівель – все це ми відбудуємо. А хто поверне ті втрачені сім'ї, скалічені життя? Цього повернути неможливо,
– підсумував він.
До слова, Харків – це місто, яке чи ненайбільше постраждало від атак російських окупантів.
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