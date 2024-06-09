Наибольшее давление оккупанта, – Зеленский назвал основное направление российского наступления

Президент Украины обратился к украинцам.

Покровское направление, Донбасса. Там почти каждый день неизменно тяжелее всего по фронту. Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно – самое большое количество боев. Только за вчера – более 40 атак, сегодня, к настоящему времени, уже больше 20.

Каждый наш воин, кто именно там уничтожает врага, каждый наш солдат и командир, которые делают все, чтобы удержать наши позиции, помочь воинам на позициях рядом – всем вам особенная благодарность.

Максимум усилий, чтобы у вас и всей нашей армии было больше оружия, больше техники, больше современных систем. Был уже сегодня доклад Главкома Сырского, еще доклад руководителя ГУР Буданова – мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя.

Слава Украине!