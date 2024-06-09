На прошлой неделе глава французского Генерального штаба Тьерри Бюркар направил письмо к примерно десятку западных государств, пригласив правительства этих стран принять участие в тренировочной миссии на территории Украины в составе многонациональной коалиции. Однако часть из них отказалась.
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Франция хочет создать коалицию по обучению военных
Страна предложила союзникам присоединиться к коалиции по обучению военных на территории нашего государства. Обращение адресовали, в частности, США, Британии, Польше, Нидерландам, всем странам Балтии, Дании и Швеции.
По словам дипломатов в Брюсселе, президент Франции Эммануэль Макрон до сих пор стремится организовать обучение в Украине под эгидой существующей тренировочной миссии ЕС – EUMAM. Впрочем, для этого необходимо изменить мандат миссии.
Европейские дипломаты утверждают, что в Брюсселе идеям Парижа не слишком рады и оказывают сопротивление. Как выяснилось, большинство стран Европейского Союза против проведения учений в Украине.
К примеру правительства Германии, Италии и Испании опасаются, что учения на местах на территории нашего государства могут представлять значительный риск эскалации и втянуть Запад в войну против России.
Если же говорить о Венгрии, то эта страна вообще на недавней встрече министров обороны Евросоюза, которая состоялась в конце мая, заявила, что Украина больше не имеет реальных шансов на победу в войне.
Впрочем, в дипломатических кругах ЕС также говорят о том, что есть веские основания обучать бойцов Сил обороны на территории Украины. Военные были бы приспособлены и им не нужно было бы ехать за границу для обучения.
Что думают о подобных учениях в США
Welt am Sonntag пишет, что правительство Соединенных Штатов не желает участвовать в подобной инициативе. Об этом напомнил Джон Кирби из Совета национальной безопасности США.
В пятницу вечером, в кулуарах визита президента Джо Байдена во Францию, он заявил, что Вашингтон с самого начала четко дал понять, что не хочет отправлять американские войска в Украину.
Что этому предшествовало
- Макрон заявил, что Франция хочет подготовить бригаду для ВСУ. Впрочем, говорится не о французских военных, а об инструкторах, которые помогут подготовить и обучить мобилизованных.
- В феврале 2024 года Макрон также высказывался о возможности отправить военных НАТО в Украину. Однако об этом пока не говорится.
- По данным СМИ, Франция сначала отправит ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем отправит несколько сотен инструкторов.