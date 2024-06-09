Минулого тижня глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди цих країн взяти участь у тренувальній місії на території України у складі багатонаціональної коаліції. Однак частина з них відмовилася.

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Франція хоче створити коаліцію з навчання військових

Країна запропонувала союзникам доєднатися до коаліції з навчання військових на території нашої держави. Звернення адресували, зокрема, США, Британії, Польщі, Нідерландам, всім країнам Балтії, Данії та Швеції.

За словами дипломатів у Брюсселі, президент Франції Еммануель Макрон досі прагне організувати навчання в Україні під егідою існуючої тренувальної місії ЄС – EUMAM. Втім, для цього необхідно змінити мандат місії.

Європейські дипломати стверджують, що у Брюсселі ідеям Парижа не надто раді та чинять опір. Як з'ясувалося, більшість країн Європейського Союзу проти проведення навчань в Україні.

До прикладу уряди Німеччини, Італії та Іспанії побоюються, що навчання на місцях на території нашої держави можуть становити значний ризик ескалації та втягнути Захід у війну проти Росії.

Якщо ж говорити про Угорщину, то ця країна взагалі на нещодавній зустрічі міністрів оборони Євросоюзу, яка відбулася наприкінці травня, заявила, що Україна більше не має реальних шансів на перемогу у війні.

Втім, у дипломатичних колах ЄС також говорять про те, що є вагомі підстави навчати бійців Сил оборони на території України. Військові були б пристосованіші і їм не потрібно було б їхати за кордон для навчання.

Що думають про подібні навчання у США

Welt am Sonntag пише, що уряд Сполучених Штатів не бажає брати участь у подібній ініціативі. Про це нагадав Джон Кірбі з Ради національної безпеки США.

У п'ятницю ввечері, в кулуарах візиту президента Джо Байдена до Франції, він заявив, що Вашингтон з самого початку чітко дав зрозуміти, що не хоче відправляти американські війська в Україну.

Що цьому передувало