Ежедневно в Украине погибают 2 ребенка и 4 получают ранения из-за взрывов, – ООН
Источник:ЮНИСЕФ
Из-за российской агрессии в Украине ежедневно погибают двое детей. Кроме того, еще 4 детей получают ранения.
Соответствующие данные предоставило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Речь идет также, что чаще всего украинские дети погибают от взрывов.
Заметьте День защиты детей: как видят иллюстраторы детство во время войны – щемящие картинки
Почти 100 дней войны в Украине привели к разрушительным последствиям для детей в таких масштабах и темпах, каких не было со времен Второй мировой войны,
– говорится в сообщении.
По данным фонда ЮНИСЕФ, по состоянию на 1 июня в гуманитарной помощи нуждаются 5,2 миллиона украинских детей. Из них 3 миллиона – в Украине, еще более 2,2 – в странах, принимающих украинцев, вынужденных спасаться от войны.
Условия жизни детей становятся все более невыносимыми
В ЮНИСЕФ подчеркнули, что дети зависят от гражданской инфраструктуры. Однако она продолжает испытывать повреждения и разрушения. На Востоке и на юге активизировались боевые действия. Условия, в которых живут местные дети, становятся все более невыносимыми.
По данным ЮНИСЕФ, на Востоке пострадали как минимум 256 медучреждений и каждая шестая "безопасная школа", поддерживаемая фондом. Сотни других учебных заведений на всей территории Украины также подверглись разрушениям.
В ЮНИСЕФ отметили: война повлекла за собой острый кризис защиты детей.
Страшная статистика
- За время полномасштабного российского вторжения страна-оккупантка убила уже 243 украинских ребенка. Также в Офисе генпрокурора сообщили о 446 пострадавших. Эти цифры не окончательны. Больше всего пострадавших детей – в Донецкой области.
- Кроме того, российские захватчики повредили 1937 учебных заведений. Из них 181 – полностью разрушили.
Международный День защиты детей
В Украине и мире 1 июня отмечается международный День защиты детей.
Президент Владимир Зеленский отметил, что это был день тепла, радости и детских улыбок. Однако Россия омрачила праздник войной. Россия хочет уничтожить будущее и ворует детство у украинских детей.
"Но мы даем достойный отпор и защитим каждого украинского ребенка. Ради будущего Украины, ради мирного неба и счастливого детства", - подчеркнул президент.