Ежедневно воины подвергаются авиаударам и обстрелам, – в ГПСУ подытожили 22 дня войны
Источник:фейсбук Сергея Дейнека
В Госпогранслужбе подытожили более 3 недель полномасштабной войны России против Украины. Там отметили, что воины каждый день подвергаются авиаударам и обстрелам из артиллерии.
Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко подчеркнул, что уже 22 дня Украина героически борется против коварного и кровавого врага.
Читайте также Более 320 тысяч украинцев вернулись домой с начала войны: большинство – мужчины
Пограничники принимают участие в защите Украины
Все это время украинские защитники, среди которых и пограничники, проявляют стойкость и мужество перед силами орды, которые преобладают.
Ежедневно воины подвергаются авиаударам и обстрелам из артиллерии, противодействуют диверсионным группам и останавливают колонны техники,
– отметил Дейнеко.
Но, несмотря на все это, украинцы продолжают бить агрессора, выполняя поставленные задачи. Благодаря этому все смогли увидеть миф о "непобедимой армии" России.
Однако в этой войне, добавил глава Госпогранслужбы, украинская сторона также теряет. "Мы теряем собратьев, родных, друзей.
Глубоко сочувствую семьям павших за мир и свободу Украины", – написал Дейнеко.
Он пообещал, что за всех убитых воинов и мирных людей украинские защитники продолжат борьбу. А тех, кто пришел с войной на украинскую землю, "будут убивать без сожаления, потому что враг не имеет чести и человечности".