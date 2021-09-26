Ежегодно умирают 200 тысяч украинцев: "черные фармацевты" доставляют псевдолекарства из России
Источник:"Кордон.UA" на 24 канале
По данным Всемирной организации здравоохранения, фальсифицированные лекарственные средства составляют около 10% мирового рынка. В Украине этот показатель еще выше – от 15% до 25%. Вследствие приема таких медпрепаратов ежегодно умирает более 200 тысяч украинцев.
С начала 2021 года пограничники изъяли более 40 тысяч пакетов таблеток сомнительного качества и происхождения. Но это лишь небольшая часть того, что может попасть на полки аптек и к потребителю.
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В пункте пропуска "Краковец" 14 сентября задержали украинца с партией запрещенного препарата "Акатар". Он пытался перевезти через границу 200 блистеров, которые предварительно упаковал в чулки. Впоследствии товар должны были отправить в украинскую интернет-аптеку.
В "Краковце" задержали украинцев с партией запрещенного препарата / Фото СБУ
Некоторые исследователи этой сферы утверждают, что рынок "черной фармацевтики" очень рентабельный. Иногда она может достигать 2 000%.
Схема поставок лекарств из России
Несмотря на запрет, купить сомнительные лекарства в Украине очень просто. Большинство контрабандных лекарств – незарегистрированных и даже поддельных все же попадает в аптеки. О точных объемах медицинского фальсификата можно только догадываться.
Кое-что организаторы преступных схем доставляют из России. Так, в августе 2021 года в пункте пропуска "Бачевск" остановили фуру. После углубленного осмотра в грузовике обнаружили крупную партию фальсифицированных медпрепаратов с упаковками и инструкциями.
В "Бачевске" задержали фуру из России, наполненную псевдолекарствами / Скриншот с видео "Кордон.UA"
За дело взялись следователи сразу нескольких ведомств. "Ниточки" привели их в Киев, где и нашли главных фигурантов схемы. Они получали контрабандные лекарства и распределяли в аптеки для продажи.
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"Кроме того, состоялись 4 обыска в аптеках, которые были привлечены к розничной торговле лекарственными средствами", – рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Прошли обыски в аптеках / Скриншот с видео "Кордон.UA"
Во время обысков правоохранители изъяли 10 тысяч единиц различных медицинских препаратов, а также немалые суммы денег. Если бы товар попал в аптеки, злоумышленники обогатились бы еще на миллионы гривен. Количество людей, которые при этом могли бы пострадать, их не волновало.
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