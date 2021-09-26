Від початку 2021 року прикордонники вилучили понад 40 тисяч пакунків пігулок сумнівної якості та походження. Та це лише невелика частина того, що може потрапити на полиці аптек та до споживача.

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У пункті пропуску "Краківець" 14 вересня затримали українця із партією забороненого препарату "Акатар". Він намагався перевезти через кордон 200 блістерів, які попередньо запакував у панчохи. Згодом товар мали відправити в українську інтернет-аптеку.



У "Краківці" затримали українця з партією забороненого препарату / Фото СБУ

Зверніть увагу! Видання Zaxid.net оприлюднило інформацію, що контрабандистом виявився 39-річний скандальний активіст з Яворова Юрій Кенцало. Саме він намагався провезти в Україну нарковмісні таблетки.

Деякі дослідники цієї сфери переконують, що ринок "чорної фармацевтики" дуже рентабельний. Інколи вона може сягати 2 000%.

Схема постачання ліків з Росії

Попри заборону, купити сумнівні ліки в Україні дуже просто. Більшість контрабандних ліків – незареєстрованих та навіть підроблених таки потрапляє в аптеки. Про точні обсяги медичного фальсифікату можна лише здогадуватися.

Дещо організатори злочинних схем доставляють з Росії. Так, у серпні 2021 року в пункті пропуску "Бачівськ" зупинили фуру. Після поглибленого огляду у вантажівці виявили велику партію фальсифікованих медпрепаратів з упаковками та інструкціями.



У "Бачівську" затримали фуру з Росії, наповнену псевдоліками / Скриншот з відео "Кордон.UA"

За справу взялися слідчі одразу кількох відомств. "Ниточки" привели їх до Києва, де й знайшли головних фігурантів схеми. Вони отримували контрабандні ліки та розподіляли в аптеки для продажу.

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"Крім того, відбулися 4 обшуки в аптеках, які були залучені до роздрібної торгівлі лікарськими засобами", – розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.



Відбулися обшуки в аптеках / Скриншот з відео "Кордон.UA"

Під час обшуків правоохоронці вилучили 10 тисяч одиниць різних медичних препаратів, а також чималі суми грошей. Якби товар потрапив до аптек, зловмисники збагатилися б ще на мільйони гривень. Кількість людей, які при цьому могли постраждати, їх не хвилювала.

Про бойове тренування прикордонників зі складу Об'єднаних сил, спробу перевезти контрабанду через кордон літаком та мандри українця до Росії – дивіться у програмі.