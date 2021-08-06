Езжайте туда, где будет комфортно,– Кремень обратился к тем, кого не устраивает украинский язык

Языковой омбудсмен в очередной раз встал на защиту украинского языка, призвав уважать "соловьиный". А тем, кого не устраивает языковой закон и государство Украина, Тарас Кремень посоветовал уехать туда, где им будет комфортно.

Тарас Кремень отметил, что угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины.

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По его словам, язык – это не только средство общения, но и своеобразный код нашей нации. Поэтому тем, кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка или языкового закона, Кремень посоветовал уехать в другие страны.

Сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно. Уважайте украинский народ, который веками боролся за свое право на независимость и продолжает сегодня бороться с оккупантом на фронте, на востоке нашей страны,

– отметил языковой омбудсмен.

А те, у кого украинское гражданство, просто обязаны уважать и выполнять Конституцию Украины и ее законы.

Что этому предшествовало

Вероятно, такую реакцию языкового омбудсмена вызвало возмутительное высказывание доктора Евгения Комаровского. Ранее он возмутился тем, что в Украине есть Уполномоченный по защите государственного языка.

По мнению Комаровского, должность языкового омбудсмена "унижает Украину в век толерантности". Более того, если бы педиатр знал, что в Украине будет языковой омбудсмен, он бы покинул страну еще 30 лет назад.