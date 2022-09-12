Езжайте в страну, которую так любите: Аксенов пригрозил жителям Крыма за проукраинские лозунги и песни

В оккупированном россиянами Крыму усилилось проукраинское движение, поэтому оккупанты принялись угрожать жителям уголовной ответственностью за "националистические лозунги и песни".

В Крыму будут наказывать за украинские песни и лозунги

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов опубликовал в своих соцсетях видеообращение к крымчанам, где запретил на публичных мероприятиях включать или петь украинские песни.

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В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Особенно в военное время я считаю, что это предатели. Поэтому и организаторов, и участников этих развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства,

– заявил Аксенов.

Также оккупант сказал, что "для тех, кто поддерживает украинский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят".

Касаемо ответственности за проукраинские настроения, Аксенов уточнил, что это будет именно уголовная ответственность. Следовательно, жителей оккупированного Крыма будут идентифицировать по видеозаписям с мероприятий, увольнять с должностей и закрывать их бизнесы.

Захватчики паникуют, ведь успешное контрнаступление ВСУ демонстрирует решимость намерений Украины вернуть себе все отобранные врагом территории.

Кстати, недавно хакеры снова сломали телевидение в Крыму и показали обращение президента Владимира Зеленского. А также дали инструкции, как действовать крымчанам. В частности, призвали украинцев держаться подальше от российских военных объектов, сообщать украинским спецслужбам об оккупантах и верить в ВСУ.

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