Украинские пилоты завершили обучение в Великобритании, — Залужный

В Британии состоялся выпуск группы украинских пилотов, которые учились летать на F-16. В торжествах принял участие посол Валерий Залужный.

Вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люком Поллардом Валерий Залужный принял участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Крануэлле.

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"Вы будете летать, а мы – молиться"

Во время торжеств украинский посол выразил благодарность британскому правительству и народу за поддержку нашей страны.

В который раз хочу поблагодарить британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины. Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу. Благодаря Великобритании, мы имеем шанс на победу,

– подчеркнул Залужный.

По словам экс-главкома, победа на поле боя добывается не только ежедневным трудом военных и волонтеров, но и видением наших будущих действий и подготовкой к ним уже сегодня. Залужный подчеркнул, что прямо сейчас Украина приобретает необходимое преимущество над врагом. "Мы находимся здесь, на авиабазе "Крануэлл", именно ради наших будущих побед", – отметил посол.

Он поблагодарил весь персонал за подготовку украинских пилотов, добавив, что "скоро они пойдут в бой, и мы все будем молиться, чтобы они вернулись с боевых задач".

К слову, ранее в Воздушных силах отмечали, что украинские пилоты проходят обучение в трех странах: Дании, США и Великобритании.