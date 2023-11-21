Пока известно, что в начале 2024 года Украине планируют поставить одну эскадрилью – около 12 истребителей. Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу, как "птички" изменят ситуацию на фронте

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Эскадрилья F-16 будет выполнять две функции

По словам военного эксперта, одна эскадрилья даст серьезный результат, но на узком участке фронта. К примеру, на стратегическом направлении – Мелитопольском. F-16 могут помочь перерезать россиянам железнодорожное сообщение в городе Токмак, благодаря которому оккупанты подтягивают технику из Донецка и Крыма.

Обратите внимание! Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают перебрасывать технику и резервы в район Токмака.

"Я бы не сказал, что 12 самолетов либо 20, либо 24 изменят всю картину войны. Это совсем не так. Это уж слишком оптимистичные заявления", – объяснил Федоров.

В настоящее время украинские военные заняли позиции у Работиного, до Токмака остается более 18 километров. Его трудно будет проходить через большое количество оборонительных сооружений – фортификации, "зубы дракона", рвы, укрепленные пункты. Именно здесь пригодится эскадрилья F-16, которая может выполнять две функции.

Будет наносить удары по враждебным наземным целям и объектам. Будет отгонять российскую авиацию, которая управляемыми бомбами наносит удары по украинским воинам.

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Если в Украину вместе с F-16 прибудут ракеты дальностью 180 километров, тогда попытки российской авиации наносить удары управляемыми бомбами или ракетами "воздух – земля" будут сведены к минимуму, а может даже к нулю,

– объяснил Юрий Федоров.

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