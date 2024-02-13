Будут охотиться не только на крылатые ракеты, – Черник о первых задачах F-16
Поставка истребителей F-16 в Украину остается чрезвычайно актуальным вопросом. Авиация нужна не только для ведения боевых действий на фронте, но и для противодействия вражеским средствам нападения на гражданских.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник, комментируя последние новости о F-16 для Украины. Как известно, в СМИ появились фотографии самолета с украинскими опознавательными знаками.
Вашему вниманию Ситуация точно может измениться, – Черник сказал, какое оружие переломит ход войны
На мой взгляд, первая эскадрилья будет работать как летательный зенитно-ракетный комплекс. Прежде всего охота на крылатые ракеты, возможно, баллистику, даже "Шахедов",
– отметил Черник.
Поэтому весит не только самолет, а и его "начинка". Надо сказать, что он может применить 105 показателей оружия, в частности авиационные и кассетные бомбы, дальнобойные ракеты и тому подобное.
Ранее военный эксперт отмечал, что Украина нуждается в большом количестве авиации – около 180 машин. Однако пока речь идет только о 61 самолете от Нидерландов и Дании.
Самое главное – получить хоть сколько-то
"Должен заострить: авиация нужна критически. Уинстон Черчилль – люблю цитировать этого уважаемого господина – в свое время утверждал, что авиация – это кавалерия современности. Действительно, ничего не изменилось", – констатировал Черник.
Военный эксперт привел пример военной операции "Буря в пустыне" во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов. Решающую роль в ней сыграла воздушная кампания Многонациональных коалиционных сил во главе с США.
Тогда союзники имели на вооружении 1700 самолетов, которые совершили более 100 тысяч вылетов. Если бы Украина имела хотя бы 200 машин, то смогла бы переломить ход войны.
F-16 для Украины: последние новости
- В начале февраля бывший командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев анонсировал поставки истребителей F-16 и ракеты с дальностью 300–500 километров.
- Тем временем продолжается обучение украинских пилотов на F-16. Летчик "Фантом" заявил, что американский истребитель превзошел все ожидания.
- Кроме того, продолжается подготовка соответствующей инфраструктуры под F-16. Она затруднена из-за условий боевых действий.