Будут охотиться не только на крылатые ракеты, – Черник о первых задачах F-16

Поставка истребителей F-16 в Украину остается чрезвычайно актуальным вопросом. Авиация нужна не только для ведения боевых действий на фронте, но и для противодействия вражеским средствам нападения на гражданских.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник, комментируя последние новости о F-16 для Украины. Как известно, в СМИ появились фотографии самолета с украинскими опознавательными знаками.

Вашему вниманию Ситуация точно может измениться, – Черник сказал, какое оружие переломит ход войны

На мой взгляд, первая эскадрилья будет работать как летательный зенитно-ракетный комплекс. Прежде всего охота на крылатые ракеты, возможно, баллистику, даже "Шахедов",

– отметил Черник.

Поэтому весит не только самолет, а и его "начинка". Надо сказать, что он может применить 105 показателей оружия, в частности авиационные и кассетные бомбы, дальнобойные ракеты и тому подобное.

Ранее военный эксперт отмечал, что Украина нуждается в большом количестве авиации – около 180 машин. Однако пока речь идет только о 61 самолете от Нидерландов и Дании.

Самое главное – получить хоть сколько-то

"Должен заострить: авиация нужна критически. Уинстон Черчилль – люблю цитировать этого уважаемого господина – в свое время утверждал, что авиация – это кавалерия современности. Действительно, ничего не изменилось", – констатировал Черник.

Военный эксперт привел пример военной операции "Буря в пустыне" во время войны в Персидском заливе 1990–1991 годов. Решающую роль в ней сыграла воздушная кампания Многонациональных коалиционных сил во главе с США.

Тогда союзники имели на вооружении 1700 самолетов, которые совершили более 100 тысяч вылетов. Если бы Украина имела хотя бы 200 машин, то смогла бы переломить ход войны.

F-16 для Украины: последние новости