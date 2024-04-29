Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что самолеты нужно не только рассредоточивать, но и защищать зенитно-ракетными комплексами. Украина будет отправлять истребители F-16 для ремонта другим странам.

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Защита самолетов F-16

По словам Свитана, хранение F-16 будет зависеть от концепции обороны. Летчик-инстркутор назвал три варианта, которые лучше всего защитят самолеты от ударов России:

рассредоточение самолетов – это оптимальный вариант, особенно, если будет достаточное количество их макетов. Рассредоточение F-16 будет эффективно как на одном аэродроме, так и на разных, даже запасных. Главное здесь – постоянное перемещение истребителей постоянное перемещение истребителей;

– это оптимальный вариант, особенно, если будет достаточное количество их макетов. Рассредоточение F-16 будет эффективно как на одном аэродроме, так и на разных, даже запасных. Главное здесь – постоянное перемещение истребителей постоянное перемещение истребителей; прикрытие самолетов – их можно закрывать бетонными конструкциями. Однако здесь тоже важно перемещение F-16, чтобы россияне не знали под каким именно укрытием расположен самолет;

– их можно закрывать бетонными конструкциями. Однако здесь тоже важно перемещение F-16, чтобы россияне не знали под каким именно укрытием расположен самолет; зенитно-ракетный комплекс Patriot – он защитит самолеты от баллистических ракет. Один такой комплекс может прикрывать почти три взлетные полосы в зависимости от их расположения.

Ремонт и техосмотр

Украина не сможет предоставить полный техосмотр американским самолетам F-16, поэтому, по словам Свитана, их будут отправлять на ремонт в Польшу, Румынию и Венгрию. Для этого, технически, можно будет использовать любой аэродром для перемещения самолетов.

Оптимальные аэродромы есть в Польше и Румынии, Словакия и Венгрия, скорее всего, не предоставят нам свои аэродромы,

– отметил летчик-инструктор.

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