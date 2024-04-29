Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что самолеты нужно не только рассредоточивать, но и защищать зенитно-ракетными комплексами. Украина будет отправлять истребители F-16 для ремонта другим странам.
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Защита самолетов F-16
По словам Свитана, хранение F-16 будет зависеть от концепции обороны. Летчик-инстркутор назвал три варианта, которые лучше всего защитят самолеты от ударов России:
- рассредоточение самолетов – это оптимальный вариант, особенно, если будет достаточное количество их макетов. Рассредоточение F-16 будет эффективно как на одном аэродроме, так и на разных, даже запасных. Главное здесь – постоянное перемещение истребителей постоянное перемещение истребителей;
- прикрытие самолетов – их можно закрывать бетонными конструкциями. Однако здесь тоже важно перемещение F-16, чтобы россияне не знали под каким именно укрытием расположен самолет;
- зенитно-ракетный комплекс Patriot – он защитит самолеты от баллистических ракет. Один такой комплекс может прикрывать почти три взлетные полосы в зависимости от их расположения.
Ремонт и техосмотр
Украина не сможет предоставить полный техосмотр американским самолетам F-16, поэтому, по словам Свитана, их будут отправлять на ремонт в Польшу, Румынию и Венгрию. Для этого, технически, можно будет использовать любой аэродром для перемещения самолетов.
Оптимальные аэродромы есть в Польше и Румынии, Словакия и Венгрия, скорее всего, не предоставят нам свои аэродромы,
– отметил летчик-инструктор.
F-16 для Украины: что известно
- Министр обороны Соединенных Штатов сообщил, что уже вскоре США передаст Украине истребители. Первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и персоналом, который их обслуживает.
- Власти Бельгии решили ускорить поставки своих истребителей F-16 для Украины до конца 2024 года. Премьер назвал решение Бельгии "большим шагом для обороны Украины".
- Украинские пилоты завершили базовую подготовку на F-16 в Великобритании и теперь обучаются на одной из авиабаз Франции. Говорится о 4 украинских летчиках, которых отобрал Генштаб ВСУ.