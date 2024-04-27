К ним, конечно, требуется еще необходимое вооружение. Об этом 24 Канала рассказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, объяснив, что самое главное для того, чтобы F-16 действительно повлияли на ход войны.

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Нужны не только самолеты

Перед началом заседания в формате "Рамштайн" 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что эскадрильи обещанных F-16 прибудут в Украину уже в этом году вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Авиация чрезвычайно важна для того, чтобы изменить ситуацию на фронте.

Они действительно могут стать "геймченджером", если будет достаточное количество F-16 да еще и целый комплекс мер и механизмов, для того, чтобы самолеты в полном объеме выполняли свои задачи. Нужна бригада– 40 самолетов и более для одного только направления. Если будет меньше бригады, то можно разве галочку поставить, что самолеты зашли,

– объяснил Роман Свитан.

Именно количество самолетов и распределение задач между ними может дать видимый эффект работы. К тому же важным будет и то, F-16 каких модификаций прибудет в Украину и какое зрение к ним предоставят.

"F-16 может нести около 120 видов вооружения: ракеты" воздух– воздух", "воздух– земля", управляемые, планировочные авиабомбы– целый спектр авиационного вооружения. К этому должна быть и постоянная передача информации со спутников или систем, интегрированных через Link 16 – система передачи тактической информации Тогда F-16 действительно станет "геймченджером",– подчеркнул летчик-инструктор.

Если же всего этого не будет или отдельных механизмов, тогда все будет зависеть от того, как будут использовать эти средства, которые придут. В то же время максимального эффекта от F-16 мы не получим.

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