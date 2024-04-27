До них, звісно, потрібно ще необхідне озброєння. Про це 24 Каналу розповів Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, пояснивши, що найголовніше для того, аби F-16 справді вплинули на перебіг війни.
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Потрібні не лише літаки
Перед початком засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що ескадрильї обіцяних F-16 прибудуть в Україну вже цього року разом з пілотами та обслуговчим персоналом.
Авіація надзвичайно важлива для того, аби змінити ситуацію на фронті.
Вони справді можуть стати "геймченджером", якщо буде достатня кількість F-16 та ще й цілий комплекс заходів і механізмів, для того, щоб літаки в повному обсязі виконували свої завдання. Треба бригаду – 40 літаків і більше для одного тільки напрямку. Якщо буде менше бригади, то можна хіба галочку поставити, що літаки зайшли,
– пояснив Роман Світан.
Саме кількість літаків та розприділення завдань між ними може дати видимий ефект роботи. До того ж важливим буде й те, F-16 яких модифікацій прибуде в Україну та яку зрою до них нададуть.
"F-16 може нести близько 120 видів озброєння: ракети "повітря – повітря", "повітря – земля", керовані, планувальні авіабомби – цілий спектр авіаційного озброєння. До цього має бути й постійна передача інформації з супутників або cистем, інтегрованих через Link 16 – система передачі тактичної інформації. Тоді F-16 справді стануть "геймченджером"", – наголосив льотчик-інструктор.
Якщо ж усього цього не буде чи окремих механізмів, тоді усе залежатиме від того, як використовуватимуть ті засоби, які прийдуть. Водночас тоді максимального ефекту від F-16 ми не отримаємо.
F-16 для України: останні новини
- Влада Бельгії вирішила прискорити постачання своїх винищувачів F-16 для України. Зокрема, країна планує не чекати формування нового кабінету міністрів для передачі Україні необхідної авіації. За словами міністерки оборони Данії, винищувачі доставлять Києву якомога швидше.
- Данія також запевнила Україну в отриманні літаків F-16 якнайшвидше. Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен не назвав конкретної дати, водночас наголосив на тому, що це точно відбудеться влітку.
- Тим часом українські пілоти продовжують навчання. Відомо, що кілька пілотів уже завершили тренування у Великій Британії, а тепер навчаються польотів у Франції.