До них, звісно, потрібно ще необхідне озброєння. Про це 24 Каналу розповів Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, пояснивши, що найголовніше для того, аби F-16 справді вплинули на перебіг війни.

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Потрібні не лише літаки

Перед початком засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що ескадрильї обіцяних F-16 прибудуть в Україну вже цього року разом з пілотами та обслуговчим персоналом.

Авіація надзвичайно важлива для того, аби змінити ситуацію на фронті.

Вони справді можуть стати "геймченджером", якщо буде достатня кількість F-16 та ще й цілий комплекс заходів і механізмів, для того, щоб літаки в повному обсязі виконували свої завдання. Треба бригаду – 40 літаків і більше для одного тільки напрямку. Якщо буде менше бригади, то можна хіба галочку поставити, що літаки зайшли,

– пояснив Роман Світан.

Саме кількість літаків та розприділення завдань між ними може дати видимий ефект роботи. До того ж важливим буде й те, F-16 яких модифікацій прибуде в Україну та яку зрою до них нададуть.

"F-16 може нести близько 120 видів озброєння: ракети "повітря – повітря", "повітря – земля", керовані, планувальні авіабомби – цілий спектр авіаційного озброєння. До цього має бути й постійна передача інформації з супутників або cистем, інтегрованих через Link 16 – система передачі тактичної інформації. Тоді F-16 справді стануть "геймченджером"", – наголосив льотчик-інструктор.

Якщо ж усього цього не буде чи окремих механізмів, тоді усе залежатиме від того, як використовуватимуть ті засоби, які прийдуть. Водночас тоді максимального ефекту від F-16 ми не отримаємо.

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